Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Полная гармония»: Климова рассказала о личной жизни после развода
Фото: instagram.com/klimovagram

«Полная гармония»: Климова рассказала о личной жизни после развода

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Екатерина Климова рассказала о своей жизни после развода. Этим она поделилась в интервью изданию «7дней.ru».

По словам артистки, на данный момент у нее на личном фронте все спокойно.

— У меня все стабильно. Полная гармония, — заявила Климова.

Она также призналась, что сохранила дружеские отношения с бывшим мужем Гелой Месхи, с которым развелась в 2019 году. Они вместе отмечали день рождения дочки.

Климова отметила, что не исключает возможности возобновления отношений с экс-супругом.

— Все в жизни возможно, было бы желание. Разумеется не только твое, но и другого человека. Люди меняются. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление, — заключила актриса.

Ранее сообщалось, что в своем Instagram-аккаунте Климова показала сюрприз, который организовали для сына родные на его день рождения.

Читайте также: «Бомбически красивая»: старшая дочь Климовой опубликовала фото из душа

Екатерина Климоваактрисаличная жизнь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте