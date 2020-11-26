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«Бомбически красивая»: старшая дочь Климовой опубликовала фото из душа
Екатерина Климова родила дочь Елизавету в первом браке / Фото: instagram.com/klimovagram/

«Бомбически красивая»: старшая дочь Климовой опубликовала фото из душа

Юлия Курганова

Звезды

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Елизавета Хорошилова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала несколько фотографий из душа.

На снимках на ней надета белая просвечивающаяся блузка, ее волосы распущены, на лице яркий макияж.

Подписчики девушки оценили фото, они написали ей много комплиментов.

«Бомбически красивая»; «Нереальная красотка»; «Это великолепно. Очень красиво сделали», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, что Елизавета Хорошилова родилась в первом браке артистки с ювелиром Ильей Хорошиловым. Их отношения начались еще в школе, когда Климовой было всего 15 лет. В этом году наследница артистки поступила на факультет журналистики МГУ.

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