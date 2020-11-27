«Не для впечатлительных»: Глюкоза опубликовала новый откровенный снимок
Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, удивила подписчиков откровенным снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.
На снимке исполнительница запечатлена в купальнике с необычным принтом. Фанаты оценили обнаженную спину и стройные ноги звезды. Артистка получилась такой обворожительной, что затмила собой даже экзотический пейзаж.
Фолловерам понравилась фотография Глюкозы. Они осыпали ее комплиментами.
«Ох... Не для впечатлительных»; «Наташа с годами, как хорошее французское вино, становится только краше»; «Вау, огонь! Наташа, ты невероятная красотка»; «Лучшая», — отметили подписчики.
Ранее Глюкоза рассказала о пополнении в семье.
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