«Не для впечатлительных»: Глюкоза опубликовала новый откровенный снимок

Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, удивила подписчиков откровенным снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в купальнике с необычным принтом. Фанаты оценили обнаженную спину и стройные ноги звезды. Артистка получилась такой обворожительной, что затмила собой даже экзотический пейзаж.

Фолловерам понравилась фотография Глюкозы. Они осыпали ее комплиментами.

«Ох... Не для впечатлительных»; «Наташа с годами, как хорошее французское вино, становится только краше»; «Вау, огонь! Наташа, ты невероятная красотка»; «Лучшая», — отметили подписчики.

Ранее Глюкоза рассказала о пополнении в семье.

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