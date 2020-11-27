Режиссер первых фильмов о Гарри Поттере рассказал о своих страхах во время съемок

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Американский режиссер Крис Коламбус, прославившийся первыми двумя картинами саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, поделился своими страхами во время съемок первой части фильма.

Во время интервью американскому изданию Collider 62-летний Коламбус рассказал об огромной ответственности, которую он ощущал на своих плечах. Режиссер признался, что ему казалось, будто он не имеет права на ошибку, в связи с чем первый фильм дался ему особенно тяжко.

По словам Коламбуса, первые две недели его не покидало ощущение, что внезапно что-то пойдет не так и его просто уволят с проекта.

Кроме того, режиссер сообщил, что он постоянно боролся с негативными эмоциями, чтобы поддерживать контакт с людьми на съемочной площадке, а также создавать дружескую атмосферу в процессе съемок.

В заключение артист уточнил, что его страх и неуверенность прошли только после премьерного, тестового показа фильма в Чикаго. Черновая версия первой части фильма о Поттере длилась три часа и смогла покорить сердца как детей, так и взрослых.

Во время работы над вторым фильмом, отметил Коламбус, он получил уже гораздо больше удовольствия от процесса съемок.

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