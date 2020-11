Степан Лапин: Боюсь сцены, но режиссеры хвалят

Фото: Из личного архива Степана Лапина

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра и кино Степан Лапин.

Степан Лапин переехал в Москву из Томска десять лет назад. О том, как столица стала для него трамплином для реализации жизненных планов, актер рассказал «Вечерке».

— Степа, помнишь, как тебя Москва встретила?

— Как всегда, отлично. Я бывал здесь с детства. В столице жили родственники моей мамы. Такого, чтобы сказать: «Вау, какой крутой мегаполис!» — не было. Я перебрался в Москву насовсем, когда меня пригласили в мюзикл «Новые приключения, или Браво, Джельсомино!». Тогда же я поступил в Институт театрального искусства на курс Романа Виктюка. Позже стал работать у него в театре.

— Над чем работаешь в период пандемии?

— Я уже второй сезон подряд веду передачу «Проще простого» на телеканале «Карусель». Ко мне приходят трое мальчишек до 14 лет, и мы с ними мастерим различные интересные поделки, играем, общаемся. Я для ребят и друг, и наставник. Я постоянно учу их что-то изобретать и поддерживать разговор.

— Кастинг на ведущего был большой?

— Да. Очень. Было несколько туров. Когда готовился к первой встрече, жутко волновался. Предстояло объяснить, как можно за несколько минут смастерить что-нибудь полезное. Задачка оказалась не из легких, но в итоге все получилось. Общий язык нашли.

— Это неудивительно, ведь ты уже имел опыт работы с детьми в конкурсе «Маленькая красавица России» и международном Little Model of the World.

— Причем на английском. А мне тогда было лет пятнадцать. Новый шаг. Прошел хорошую школу. Сейчас это помогает в работе. Я научился там вести себя на площадке непосредственно и импровизировать. Если вдруг что-то пошло не так, надо быстро все переиграть, чтобы зритель не заметил. Ноги иногда трясутся, но режиссеры хвалят, говорят, что я молодец, с задачами справляюсь.

— Наверное, имеют в виду твою главную роль в иммерсивном шоу «Вернувшиеся»?

— Был бы рад. Мне за эту работу по мотивам пьесы известного норвежского драматурга Генрика Ибсена «Привидения» вообще не стыдно. Спектакль произвел настоящий фурор. Нет сцены, зрители в масках на максимально близком к актеру расстоянии вытянутой руки. Они могут непосредственно взаимодействовать с артистом. Это полное погружение. Зрители чувствуют себя призраками.

— Как в Москве предпочитаешь проводить досуг?

— Очень люблю гулять в центре города. Выбираюсь из дома и иду куда глаза глядят. Хожу, любуюсь зданиями, открываю для себя новые интересные места. Особенно нравится бродить возле Патриарших и смотреть на лебедей.

— А когда в последний раз спускался в метро?

— Я делаю это довольно часто, чтобы миновать пробки. Помню, в детстве я там сильно боялся дверей — вдруг прихлопнут? Всегда старался забегать в вагон раньше всех.

ДОСЬЕ

Степан Лапин окончил Институт театрального искусства, актерский факультет. С 2014 года — актер Театра Романа Виктюка. На счету Лапина 15 работ в кино и 13 работ в театре. Работал в Творческой мастерской Натальи Гончаровой педагогом по сценической речи и движению. Лауреат всероссийских конкурсов «Кинотаврик» и «Открытая Европа». Победитель международных конкурсов.

