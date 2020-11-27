Москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках

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Жители Москвы смогут строить некапитальные объекты на участках, которые они арендуют у города. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о строительстве бани, сарая и других бытовых построек. С конца ноября 2020 года для них не потребуется вносить изменения в договор аренды.

— Теперь, чтобы упростить процедуру возведения необходимых для граждан бытовых сооружений и узаконить уже имеющиеся постройки, Госинспекция по недвижимости выступила с предложением документально закрепить возможность размещения на участках некапитальных объектов без внесения изменений в договоры аренды, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения коснутся арендаторов земли, находящейся в собственности Москвы. Например, садовые, приусадебные участки и участки под индивидуальное строительство.

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