Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках

Вероника Кузьминова

Город

Жители Москвы смогут строить некапитальные объекты на участках, которые они арендуют у города. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о строительстве бани, сарая и других бытовых построек. С конца ноября 2020 года для них не потребуется вносить изменения в договор аренды.

— Теперь, чтобы упростить процедуру возведения необходимых для граждан бытовых сооружений и узаконить уже имеющиеся постройки, Госинспекция по недвижимости выступила с предложением документально закрепить возможность размещения на участках некапитальных объектов без внесения изменений в договоры аренды, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения коснутся арендаторов земли, находящейся в собственности Москвы. Например, садовые, приусадебные участки и участки под индивидуальное строительство.

Читайте также: Владимир Ефимов рассказал, какие предприятия могут получить «арендные льготы»

договорарендааренда земельных участков
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте