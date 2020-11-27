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Звезда сериала «Друзья» обручился с возлюбленной, которая моложе его на 22 года
Кадр из сериала «Друзья»

Звезда сериала «Друзья» обручился с возлюбленной, которая моложе его на 22 года

Захар Чайченко

Звезды

Американский актер Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», сообщил о помолвке со своей молодой возлюбленной.

— Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете, — признался 51-летний актер.

Артист почти два года состоит в отношениях с 29-летней девушкой по имени Молли Гурвиц, занимающей должность литературного менеджера. Ранее, в 2018 году артисту провели серьезную операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. По словам близких друзей и знакомых кинозвезды, именно возлюбленная оказывала ему поддержку в непростой ситуации, передает ФАН.

Исполнителю роли Чендлера неоднократно приписывали романы с разными звездами. Например, его подозревали в любовной связи с актрисой Джулией Робертс, снявшейся в одном из эпизодов «Друзей».

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актерсериал«Друзья»
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