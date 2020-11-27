Более 1000 водителей оштрафовали в Москве с начала года за разговор по телефону
За 10 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД Москвы за данное нарушение привлечены более тысячи водителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД города Москвы подполковник полиции Любовь Высоцкая.
Она напомнила также о размере денежного наказания.
— За нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, согласно статье 12.36.1. КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. С начала года в столице составлено 1050 административных материалов на нарушителей, — сказала офицер полиции.
Высоцкая напомнила, что использование телефона водителем при движении опасно и может привести к трагедии. По ее словам, отвлечение водителя за рулем подвергает риску не только самого водителя, но и его пассажиров, а также всех участников дорожного движения, находящихся поблизости.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что, несмотря на уменьшение зарегистрированных нарушений на дорогах в Москве, их количество все еще исчисляется тысячами. При этом разговор водителя во время движения по телефону без специальной гарнитуры в 6–10 увеличивает риск ДТП.
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