Более 1000 водителей оштрафовали в Москве с начала года за разговор по телефону

Согласно статье 12.36.1. КоАП РФ, за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства предусмотрен штраф / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За 10 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД Москвы за данное нарушение привлечены более тысячи водителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД города Москвы подполковник полиции Любовь Высоцкая.

Она напомнила также о размере денежного наказания.

— За нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, согласно статье 12.36.1. КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. С начала года в столице составлено 1050 административных материалов на нарушителей, — сказала офицер полиции.

Высоцкая напомнила, что использование телефона водителем при движении опасно и может привести к трагедии. По ее словам, отвлечение водителя за рулем подвергает риску не только самого водителя, но и его пассажиров, а также всех участников дорожного движения, находящихся поблизости.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что, несмотря на уменьшение зарегистрированных нарушений на дорогах в Москве, их количество все еще исчисляется тысячами. При этом разговор водителя во время движения по телефону без специальной гарнитуры в 6–10 увеличивает риск ДТП.

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