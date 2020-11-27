ГИБДД обдумает использование беспилотных машин в экзамене на права

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Госавтоинспекция не исключает применение беспилотных автомобилей в ходе практической части экзамена на получение водительских прав. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Как уточнил Шеюхин, система могла бы задавать кандидату на получение прав маршрут движения и оценивать исполнение задания, а инспектор ГИБДД контролировал бы ход экзамена.

Предлагается использовать принцип навигатора, когда «если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество — он автоматически припишет балл», рассказал представитель ГУОБДД.

Шеюхин подчеркнул, что при этом даже не обсуждается отказ от контроля со стороны инспектора во время экзамена.

— Человек смотрит, параллельно оценивает и машина, — цитирует замначальника ГОБДД МВД РИА Новости.

Ранее стало известно, что в проекте приказа о поправках в административный регламент о сдаче экзамена на водительские права Министерство внутренних дел предложило вести видеофиксацию в экзаменационных классах.

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