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Мосводосток ликвидирует радужную пленку на Москве-реке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мосводосток ликвидирует радужную пленку на Москве-реке

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район ЩукиноКарта всех событий

Коммунальные службы начали ликвидировать радужную пленку, образовавшуюся в Строгинской пойме рядом с Авиационной улицей на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

— Сегодня в Строгинской пойме обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы и службы ГОиЧС по городу Москве принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что пятно площадью 20 тысяч квадратных метров появилось на поверхности Москвы-реки рядом со Строгинским мостом. Причины и подробности инцидента уточняются.

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Москва-рекапятноМосводосток
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