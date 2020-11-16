В Ростехнадзоре назвали причину разлива топлива в Норильске

Фото: vk.com/nornickel_official

Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ, произошедшей в Норильске в мае этого года. Акт по итогам расследования был направлен госорганам. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что результаты расследования указывают на несколько причин аварии. В частности, была зафиксирована недостаточная несущая способность основания и железобетонных свай резервуара и недостатки проектирования свайного основания. Помимо этого, специалисты выявили дефекты строительного производства, в том числе наличие «слабых» грунтов под сваями.

Также в ходе расследования выяснилось, что был организован некачественный контроль за эксплуатацией сооружений и нарушены требования при проведении экспертизы промышленной безопасности, передает РИА Новости.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно 6 тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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