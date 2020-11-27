Женщину задержали в Москве по делу об организации незаконной миграции

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Правоохранители задержали женщину, которая подозревается в организации незаконной миграции иностранцев. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел недалеко от станции метро Рязанский проспект.

— В полицию поступила информация о том, что неизвестное лицо возле метро «Рязанский проспект» сбыло за денежное вознаграждение гостю столицы подложные бланки миграционной карты и регистрации пребывания на территории РФ, — отметили в МВД.

В результате полицейские задержали подозреваемую. Позже они установили, что та создавала поддельные документы, бланки и печати. Злоумышленница размещала в Сети сообщения о своих услугах и предлагала клиентам оформить бумаги, которые позволяли бы иностранцам без визы находиться и передвигаться по России.

При обыске у женщины нашли поддельные паспорта, аттестаты об образовании и другие документы, которые использовались в нарушение закона. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемую заключили под стражу.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, правоохранители разыскивают других участников преступления, говорится на официальном сайте МВД.

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