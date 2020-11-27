Жителей столичного региона предупредили о тумане и гололеде до утра субботы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили о тумане и гололедице до утра субботы, 28 ноября. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами в Москве в ближайшие один–три часа с сохранением до 10:00 28 ноября ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Местами гололедица, — отметили в ведомстве.

Спасатели призвали водителей следить за скоростью и соблюдать осторожность на дорогах. Также им необходимо держаться на расстоянии от впереди идущих автомобилей и избегать резких маневров.

Пешеходам же посоветовали помещать на одежду светоотражающие элементы. Они позволят обозначить человека в тумане и предотвратить ДТП.

Аналогичное предупреждение озвучили в МЧС по Московской области, добавив, что при гололедице следует передвигаться, наступая на всю подошву. Пожилым гражданам рекомендовали использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

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