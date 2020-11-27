Звезда Comedy Woman заявила, что для комфортной жизни ей нужно полмиллиона в месяц

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Звезда Comedy Woman, российская актриса Елена Борщева заявила, что для уютной и комфортной жизни ее зарплата должна быть не меньше полумиллиона рублей.

— Для комфортной жизни мне необходимо 500-600 тысяч в месяц. Чтобы что-то отложить, куда-то съездить, порадовать себя какими-то покупками, детей – походами в рестораны и так далее, — сообщила она.

По словам артистки, столь завышенный ценник можно объяснить высоким уровнем жизни, к которому привыкла Борщева и члены ее семьи. Помимо этого на артистке «висит» ипотечный кредит, дорогие кружки и секции, в которых занимаются ее дочки Марта и Ума, передает 5-tv.ru.

В сложный период ограничений, вызванных пандемией коронавируса, артистка была вынуждена отказаться от услуг помощницы по хозяйству и няни. В данный момент звезда планирует продать собственную машину. Однако Борщева не унывает и говорит, что в случае тотальной нехватки денег, она будет экспериментировать с освоением вкусных и не дорогих рецептов.

Напоминаем, что Елена – мать двоих дочек. Старшей – Марте – 13 лет, а младшей Уме четыре года. Дети Елены Борщевой тоже привыкли «хорошей жизни», так что артистке приходится проводить с ними воспитательные беседы.

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