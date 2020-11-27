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Подозреваемого в нападении с ножом на девушку задержали в Москве
Фото: https://pixabay.com

Подозреваемого в нападении с ножом на девушку задержали в Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Сходненский тупик Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападению на женщину в столице. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в Сходненском тупике. В полицию обратился мужчина, который услышал женские крики и обнаружил пострадавшую с колото-резаной раной на шее. Ее доставили в больницу для оказания помощи.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

Как выяснилось позднее, 25-летняя девушка направлялась на работу, ее догнал неизвестный, попытавшись завязать беседу. Потерпевшая отказала злоумышленнику, и тот напал на нее и ударил ножом в шею.

Подозреваемого задержали в проезде Стратонавтов, у него изъяли нож, которым он, предположительно, нанес раны девушке. По факту преступления возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Полицейские проверят его на причастность к аналогичным преступлениям, говорится на официальном сайте МВД.

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