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Пугачева сходила в баню и стала «моложе Галкина лет на десять»
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пугачева сходила в баню и стала «моложе Галкина лет на десять»

Ростислав Зубков

Звезды

Эстрадная певица Алла Пугачева удивила подписчиков своими методами омоложения. Так, недавно 71-летняя Примадонна показала, как поход в баню сделал ее «моложе» 44-летнего мужа, шоумена Максима Галкина.

— Всех, у кого сегодня банный день, с легким паром! — отметила артистка под новым постом в Instagram.

В свежей публикации Пугачева предстала перед поклонниками на выходе из бани. Певица, по замечанию фанатов, заметно похорошела без всяких подтяжек и операций:

«Вы только посмотрите! Моложе Галкина лет на десять!», — восхитился подписчик,

«Баня творит чудеса! Идеальная кожа, а глаза какие красивые!» — отмечают другие пользователи Сети.

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Алла ПугачеваМаксим Галкинмолодость
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