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Водителя со штрафами на миллион рублей привлекли к ответственности в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Водителя со штрафами на миллион рублей привлекли к ответственности в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Сотрудники столичного управления ГИБДД привлекли к ответственности злостного нарушителя правил дорожного движения с многочисленными штрафами. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, гражданин накопил более 700 нарушений на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

— За 37-летним гражданином, систематически уклоняющимся от уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, числятся 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 1 миллион 80 тысяч рублей, — отметили правоохранители.

По данным ГИДД, в отношении гражданина составили 718 административных протоколов. Сведения о неоплаченных штрафах направили в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу столицы, передает ТАСС.

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