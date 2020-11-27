Трое неизвестных избили и ограбили женщину на востоке столицы

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Россия, Москва, улица Ибрагимова Карта всех событий

Трое неизвестных напали на жительницу столицы и отобрали у нее сумку с деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном. Об этом в пятницу, 27 ноября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Ибрагимова.

— 24 ноября трое неизвестных руками и ногами избили женщину — продавца рынка, открыто похитили сумку, в которой находились деньги, сотовый телефон и кошелек с банковскими картами, — отметили правоохранители.

Общий ущерб превысил 503 тысячи рублей. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: врачи диагностировали у нее травму груди, перелом ребра и растяжение голеностопного сустава.

По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело о разбое, передает ТАСС.

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