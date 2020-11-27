Водителей предупредили об ограничении движения на юге Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничат на ряде участков на юге столицы в связи с проведением работ. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

Так, до 1 декабря автомобилистам будут недоступны участки улицы Речников в районе дома № 17 по Затонной улице, Затонной улицы в районе домов № 17 и № 27, корпуса 1 и Коломенской улицы в районе дома № 27в.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Также движение транспорта на каждом из участков будет ограничено в период с 4 декабря 2020 года по 1 сентября 2022 года.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и планировать маршрут с учетом указанных изменений.

Читайте также: Движение на Полоцкой улице частично ограничили до 20 декабря