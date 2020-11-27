Движение на Полоцкой улице частично ограничили до 20 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Полоцкая улица, 23 Карта всех событий

Движение автотранспорта на двух участках Полоцкой улице на западе Москвы временно ограничено в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Как сообщает Информационный центр транспортного комплекса столицы, в период с 25 ноября по 20 декабря ограничено движение в районе дома 23 по Полоцкой улице с поэтапным занятием одной полосы и ликвидацией парковочного пространства.

Ограничение также введено в районе дома 14 по Полоцкой улице.

Кроме того, с 25 ноября по 20 декабря ограничено движение автотранспорта на участке от дома 4 до дома 4, корпус 1 по улице Екатерины Будановой и в районе дома 2 по Кунцевской улице.

Фото: Информацонный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее сообщалось, что движение по Ивантеевской улице ограничили по 7 декабря.

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