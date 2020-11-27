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Движение на Полоцкой улице частично ограничили до 20 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на Полоцкой улице частично ограничили до 20 декабря

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Полоцкая улица, 23 Карта всех событий

Движение автотранспорта на двух участках Полоцкой улице на западе Москвы временно ограничено в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Как сообщает Информационный центр транспортного комплекса столицы, в период с 25 ноября по 20 декабря ограничено движение в районе дома 23 по Полоцкой улице с поэтапным занятием одной полосы и ликвидацией парковочного пространства.

Ограничение также введено в районе дома 14 по Полоцкой улице.

Кроме того, с 25 ноября по 20 декабря ограничено движение автотранспорта на участке от дома 4 до дома 4, корпус 1 по улице Екатерины Будановой и в районе дома 2 по Кунцевской улице.

Движение на Полоцкой улице частично ограничили до 20 декабряФото: Информацонный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее сообщалось, что движение по Ивантеевской улице ограничили по 7 декабря.

Читайте также: Движение ограничат в центре Москвы из-за работ на инженерных сетях

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