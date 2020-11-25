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Движение на Ивантеевской улице ограничили по 7 декабря
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Движение на Ивантеевской улице ограничили по 7 декабря

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Ивантеевская улица Карта всех событий

Движение на Ивантеевской улице ограничили по 7 декабря 2020 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Данные меры связаны с проведением дорожных работ. На улице Ивантеевской в районе владения 25Г, строение 1 будет частично ограничено движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет переразметки проезжей части.

Ранее стало известно, что схема движения транспорта изменится на юго-востоке Москвы в пятницу, 27 ноября. Данные меры связаны с проведением киносъемок.

Читайте также: Власти Москвы напомнили о начале работы новых полос для движения общественного транспорта

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