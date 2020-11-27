Обвиняемого в надругательствах над падчерицей мужчину арестовали в Москве

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Обвиняемого в многолетних надругательствах над падчерицей мужчину заключили под стражу. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Солнцевского суда Москвы.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявил пресс-секретарь Георгий Енгибаров.

Как уточняется, мужчина будет находиться под стражей до 25 января, передает РИА Новости.

По информации следователей, обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы с сентября 2001 года по январь 2008 года. Позднее девушка подала заявление в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Как добавил источник агентства, раскрыть преступления отчима девушку побудила ее сводная сестра. Отмечается, что мать потерпевшей развелась с обвиняемым.

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