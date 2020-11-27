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Сергей Собянин определил меры соцподдержки для неработающих пенсионеров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин определил меры соцподдержки для неработающих пенсионеров

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин определил меры социальной поддержки неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале главы города.

Как уточняется, ряду категорий граждан предоставят стопроцентную скидку на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Среди льготников — Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, вдовы или вдовцы и родители Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и другие.

Указанную скидку предоставят и ветеранам боевых действий из числа военных, включая уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, которые исполняли обязанности военной службы в боевых действиях, в частности, в Китае (март 1946 — апрель 1949-го, март — май 1950-го, июнь 1950 — июль 1953-го), Венгрии (1956) и в иных регионах.

Половину стоимости жилых помещений и ЖКУ смогут оплачивать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним лица и другие категории граждан. Денежный эквивалент, заменяющий скидку, будет равен 1696,84 рубля.

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социальная помощьпенсионерыСергей Собянин
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