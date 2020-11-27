Сергей Собянин установил минимальную сумму взноса за капремонт в 2021 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил минимальную сумму взноса за капитальный ремонт в 2021 году. Соответствующее постановление появилось на официальном портале главы города.

— Внести изменение в постановление правительства Москвы «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», — отмечается в документе.

Так, с 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 19,52 рубля на квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

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