Жильцов новых домов могут освободить от взносов на капремонт

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации выступила с инициативой освободить от взносов на капитальный ремонт россиян, которые живут в новых домах.

Как рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, предлагается внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс и на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы на капремонт.

В настоящее время взносы на капремонт в новостройках в каждом регионе начинают платить по-разному. После ввода в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта, на это может уйти от года до пяти лет.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева подтвердила, что взносы на капремонт, собираемые с жильцов новых домов, не используются по прямому назначению. Средства либо лежат мертвым грузом и обесцениваются на отдельном счете, либо их направляют на ремонт других домов.

Руководитель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал инициативу коллег, подчеркнув, что в первые годы эксплуатации нового дома ответственность за устранение погрешностей должен нести застройщик, а не фонд капитального ремонта и жильцы.

Однако в Министерстве строительства и ЖКХ указали, что закрепление на федеральном уровне отсрочки по уплате взносов на капремонт для новостроек, без учета особенностей каждого региона, может вызвать нарушение баланса систем субъектов РФ.

В ведомстве также опасаются, что предлагаемые поправки сделают невозможными работы во всех многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта. Если жителям новостроек дадут отсрочку по взносам на капремонт, может возникнуть необходимость в повышении минимального размера взноса для всех остальных, пишут «Известия».

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января следующего года в Москве будет ниже уровня инфляции. Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5 процента. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6 процента. При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 3,5 процента.

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