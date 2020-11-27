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Дело о халатности завели после жестокого убийства ребенка под Саратовом
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Дело о халатности завели после жестокого убийства ребенка под Саратовом

Ростислав Зубков

Закон

В Саратовской области заведено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры и областного управления СК РФ сообщила в пятницу, 27 ноября.

По информации следствия, 20 ноября в частном доме по улице Рабочих Маевок в Энгельсе 47-летний обвиняемый был наедине шестилетним пасынком своего приятеля. Тот поручил присмотреть за ребенком, пока он отлучится по делам, а мать несовершеннолетнего была в больнице. В Следкоме считают, что обвиняемый под действием спиртного взял нож и зарезал мальчика. По предварительным данным, подозреваемый обезглавил жертву. Мужчину задержали, он во всем сознался.

После происшествия СК открыл дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствие полагает, что еще с мая 2020 года мальчик и его семья были в социально опасном положении, однако чиновники не исполнили свои обязательства и не защитили ребенка, в том числе не приняли мер по его изъятию из семьи. Именно это стало основанием для возбуждения вышеуказанного уголовного дела.

В прокуратуре также уточнили, что проверка выявила множество нарушений в работе должностных лиц органов системы профилактики. При этом семья ребенка была далека от благополучной: мать несколько раз привлекалась к уголовной ответственности, была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей, которых в итоге передали бабушке. Двух других детей она оставила мужу, не желая заниматься их воспитанием.

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уголовное деломальчикСаратовская область
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