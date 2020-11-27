Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили по факту конфликта со стрельбой в Нальчике
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили по факту конфликта со стрельбой в Нальчике

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полицейские возбудили уголовное дело после стрельбы в одной из школ Нальчика. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика восьмого класса, который напал на него вместе со своими знакомыми 26 и 36 лет.

По факту инцидента в отношении знакомых школьника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прокуратура КБР организовала проверку после стрельбы из травматического пистолета в здании средней школы № 2 Нальчика.

— По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних учащихся в общеобразовательной организации, — уточнили в прокуратуре.

Накануне стало известно, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Нальчике.

Читайте также: Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в лифте на юго-западе Москвы

стрельбаНальчикПрокуратура
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте