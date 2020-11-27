Уголовное дело возбудили по факту конфликта со стрельбой в Нальчике

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Полицейские возбудили уголовное дело после стрельбы в одной из школ Нальчика. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика восьмого класса, который напал на него вместе со своими знакомыми 26 и 36 лет.

По факту инцидента в отношении знакомых школьника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прокуратура КБР организовала проверку после стрельбы из травматического пистолета в здании средней школы № 2 Нальчика.

— По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних учащихся в общеобразовательной организации, — уточнили в прокуратуре.

Накануне стало известно, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Нальчике.

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