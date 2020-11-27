Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Нальчике
Два человека пострадали после конфликта со стрельбой, который произошел между педагогом и учеником в Нальчике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения региона Лидию Шомахову.
По ее словам, один из пострадавших получил ранение, из мягких тканей достали пулю. Второго после избиения госпитализировали с сочетанной травмой.
— Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, — рассказала Шомахова.
Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика, который напал на него вместе со своими знакомыми.
Читайте также: Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Нальчике