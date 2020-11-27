Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Нальчике
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Нальчике

Юлия Ямпольская

Происшествия

Участников конфликта со стрельбой, которую открыл учитель в Нальчике, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, между учащимся восьмого класса и его педагогом возникли разногласия по поводу учебного вопроса. Подросток позвал знакомых, чтобы разобраться в ситуации.

— В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух, — уточнили в МВД.

На данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика, который напал на него со своими знакомыми.

По информации ряда в СМИ в конфликте ученика с преподавателем участвовал дядя школьника. Сообщается, что мальчик обратился к родственнику за помощью после того, как преподаватель поставил ему «двойку».

Читайте также: Росгвардия задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в столичном парке

стрельбаНальчикполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте