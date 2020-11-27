Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Нальчике

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Участников конфликта со стрельбой, которую открыл учитель в Нальчике, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, между учащимся восьмого класса и его педагогом возникли разногласия по поводу учебного вопроса. Подросток позвал знакомых, чтобы разобраться в ситуации.

— В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух, — уточнили в МВД.

На данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика, который напал на него со своими знакомыми.

По информации ряда в СМИ в конфликте ученика с преподавателем участвовал дядя школьника. Сообщается, что мальчик обратился к родственнику за помощью после того, как преподаватель поставил ему «двойку».

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