Почти полтора десятка остановок общественного транспорта переименуют в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Бибиревская улица Карта всех событий

С 5 декабря в Москве будут изменены названия остановок общественного транспорта в нескольких районах Москвы.

В частности, будут изменены следующие остановки:

«Лицей» для автобусов Н9 и № 278 по Бибиревской улице в обоих направлениях будет называться «Политехнический колледж»;

— «Пивоваренный завод» для автобуса Т29 в Огородном проезде в обоих направлениях — «Огородный проезд, 25»;

— «Улица Амундсена» для автобуса № 185 по улице Амундсена при следовании к платформе Лось — «Метро «Свиблово»;

— «Нововоротниковский переулок» для трамвая № 50 в Нововоротниковском переулке при следовании к Краснопролетарской улице — «Метро Новослободская»;

— «Университет путей сообщения» для автобусов № 105, 105К, 110 по Часовой улице при следовании от центра — «Российская открытая академия транспорта»;

— «АТС» для автобусов Т63, Н7, № 279 по Рязанскому проспекту в обоих направлениях — «Улица Вострухина»;

— «Школа № 2110» для автобусов № 646 и 762 по Батайскому проезду в обоих направлениях — «Школа Марьино»;

— «Новомарьинская улица» для автобусов С9, № 625, 713 по Мячковскому бульвару в обоих направлениях — «Спортивная школа»;

— «Железнодорожный переезд» для автобусов Н13, № 9, 156, 608 и трамваев № 12, 43 по улице Симоновский Вал в обоих направлениях — «Шарикоподшипниковская улица»;

— «Сельэнергопроект» для автобусов № 133, 197, 208, 613, 620, 697 по улице Юности в обоих направлениях — «Аллея Первой Маевки»;

— «Кинотеатр Киргизия» для автобуса № 211 по Федеративному проспекту в обоих направлениях — «Федеративный проспект, 33»;

— «11-я Парковая улица» для автобуса Т55 по 11-й Парковой улице при следовании к Первомайской улице — «Нижняя Первомайская улица»;

— «2-й Красковский проезд» для автобуса № 772 по Красковской улице при следовании к Лухмановской улице — «Красковская улица»;

— «Святоозерская улица, 14» для автобусов № 14, 726, 773, 872 по Святоозерской улице в обоих направлениях и по улице Татьяны Макаровой при следовании к улице Рудневке — «МФЦ Косино-Ухтомский».

Актуальное расписание наземного городского транспорта опубликовано на официальном сайте «Мосгортранса».

Читайте также: Маршруты движения автобусов и электробуса изменятся на северо-востоке Москвы