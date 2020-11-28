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В Москве задержан подозреваемый в продаже животного из Красной книги
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Москве задержан подозреваемый в продаже животного из Красной книги

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники столичных правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении задержанного по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, мужчина с соучастниками осуществили отлов трех самок соколов – сапсанов, занесенных в Красную книгу, на территории их естественного обитания в Тюменской области, после чего подозреваемый организовал их перевозку и хранение в своей квартире на юге Москвы с целью дальнейшей продажи.

В квартире, где содержались краснокнижные соколы, сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия, в ходе которых обнаружили трех птиц семейства соколиных. Все они переданы под наблюдение орнитологам.

С задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщается на официальном сайте СК РФ.

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