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Названа возможная цель убийства иранского ученого-ядерщика
Фото: pixabay.com

Названа возможная цель убийства иранского ученого-ядерщика

Вероника Кузьминова

В мире

За убийством иранского физика-ядерщика, который возглавлял центр исследований при Минобороны страны, могла стоять цель усложнить возможное возобновления ядерной сделки с США. Об этом сообщает издание Axios.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

По данным портала, убийство кажется попыткой администрации действующего президента США Дональда Трампа и израильской стороны усилить давление на Иран.

— Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить (Джозефу) Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара, — говорится в сообщении издания.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

Читайте также: Тегеран заподозрил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика

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