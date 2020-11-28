«Меня затрясло»: Ивлеева рассказала, как познакомилась с Кридом 

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева познакомилась с певцом Егором Кридом, когда только начинала свою карьеру в соцсетях. Об этом Ивлеева рассказала в Telegram-канале Егора Крида.

По словам ведущей, Крид сам написал ей. Тогда Ивлеева работала в автосалоне и, по ее словам, «жутко была не уверенна в себе».

— Конечно, я тогда обалдела. Я почувствовала силу Instagram и почувствовала силу интернета. Меня тогда заколбасило, затрясло, — рассказала интернет-звезда.

Общение с Кридом стало для нее такой неожиданностью, что она сначала не поверила сообщениям певца. Но исполнитель решил развеять сомнения Ивлеевой и позвонил ей.

— Мы созвонились, я начала фигню нести, и Егор бросил трубку, — призналась ведущая «Орла и решки».

Первая встреча Ивлеевой и Крида произошла несколько позже. По словам блогера, ей было страшно. Но потом они обменялись контактами и договорились встретиться еще раз. В ответ на историю Ивлеевой Крид признался, что она понравилась ему в первый день знакомства. Поэтому теперь они дружат и поддерживают друг друга.

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