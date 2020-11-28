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Неизвестный украл драгоценности и 100 тысяч евро из частного дома в Новой Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестный украл драгоценности и 100 тысяч евро из частного дома в Новой Москве

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское Карта всех событий

Неизвестный украл из частного дома в столичном ТиНАО ювелирные украшения и крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве в субботу, 28 ноября.

Инцидент произошел в поселении Первомайском. В одном из частных домов сработала сигнализация.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 ноября 2020 года в период с 15 часов по 19 часов неизвестный, отжав пластиковую дверь веранды на первом этаже, проник в двухэтажный частный дом по указанному адресу, — уточнили в пресс-службе столичного главка.

Злоумышленник нашел в доме рабочий кабинет, откуда вынес драгоценности и деньги в размере 100 тысяч евро. Общая сумма ущерба составила 9 миллионов 988 тысяч рублей.

Уточняется, что вору удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело о краже.

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ТиНАОкражачастный дом
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