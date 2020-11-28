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Россиянам напомнили об условиях безопасного катания на коньках
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россиянам напомнили об условиях безопасного катания на коньках

Вероника Кузьминова

Общество

Катание на коньках на водоемах безопасно только в том случае, если толщина льда больше 25 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Находиться на водоеме разрешено, если толщина льда составляет не менее 10 сантиметров. При этом для катания на коньках понадобится уже 25 сантиметров. Машины же смогут безопасно ездить по льду при толщине льда 35 сантиметров.

В МЧС пояснили, что определить состояние льда можно по его цвету. Прочным считается прозрачный лед с синеватым или зеленым оттенком. Уточняется, что автомобилям запрещено выезжать на ледовый покров водоемов, если там не открыта переправа, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в большинстве регионов РФ на сегодняшний день идет период ледообразования, но толщина льда очень разнится: из-за неустойчивой температуры на водоемах в основном преобладает тонкий лед.

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