«Работа как работа»: Спасатели МЧС рассказали о профессии и спасении жизней

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве на Тверском бульваре проходит фотовыставка, посвященная сотрудникам сферы безопасности — служащим МВД России, Росгвардии, МЧС России.

Среди них — пожарные. Люди, которые почти ежедневно спасают жизни других, рискуя своей, себя героями не считают, относятся к собственным подвигам как к чему-то будничному.

Николай Демиденко, лейтенант внутренней службы, начальник караула пожарно-спасательной части № 12 Управления по ВАО Главного управления МЧС России по Москве, работает в пожарной охране восемь лет. Сейчас ему 27.

— На первом курсе увлекся пожарно-прикладным спортом: подъемом по штурмовым лестницам, боевым развертыванием пожарной техники. Потом поступил на службу в МЧС и почему-то задержался. Сейчас я глаза и уши караула, — пояснил Николай Демиденко.

Константин Ефимов, старший прапорщик внутренней службы, командир отделения пожарно-спасательной части № 113 Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по Москве, отметил, что не видит ничего необычного в профессии пожарного.

— Работа как работа. Быть пожарным не лучше и не хуже, чем, к примеру, электриком или сантехником, — пояснил он.

Константин Ефимов уже 24 года находится на службе в пожарной охране. Он уже может выйти на пенсию, но пока не собирается.

Как отметил Николай Демиденко, самый страшный пожар в его практике случился на Ленинградском шоссе. Горело административное здание, огонь охватил три этажа. Спасателю с трудом удалось пробраться сквозь черный едкий дым.

Помимо этого, пожарным часто приходится спасать из огня домашних животных. Питомцы начинают задыхаться от дыма быстрее, чем люди, поэтому времени на спасение очень мало, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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