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Спасатели отмечают юбилей добрыми делами
Префект СЗАО Алексей Пашков поучаствовал в высадке деревьев в Серебряном Бору / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Спасатели отмечают юбилей добрыми делами

Андрей Писарев

Общество

В пятницу, 27 ноября, ровно за месяц до юбилея, столичные пожарные примут участие в викторине, посвященной 30-летию МЧС. А в течение всего года они участвуют в акции «30 добрых дел». Одним из таких дел стала высадка деревьев в Серебряном Бору.

Новых сосен, высаженных сотрудниками МЧС, столько же, сколько исполнится 27 декабря их ведомству — ровно 30.

— Только недавно мы облагородили территорию Главного храма МЧС, который примет прихожан в столице к концу года, и вот в излюбленном месте отдыха горожан к вековым соснам добавили молодые саженцы, — отметил во время посадки начальник Управления МЧС по Северо-Западному округу Георгий Бородин.

В посадке деревьев участвовали руководители районных управ и префектуры Северо-Западного округа.

— Хорошо, что в Серебряном Бору останется память о юбилее МЧС, — отметил префект СЗАО Алексей Пашков. — Благодаря этой акции парк хорошеет. А для москвичей это хороший пример того, как в наши дни можно совершать добрые дела, которые будут приносить пользу долго.

А сотрудники Управления по Южному округу, принимая участие в юбилейной акции, установили на Покровском пруду домик для уток. Весной на этот водоем всегда прилетает много пернатых, и за два домика, установленных там, начинается нешуточная борьба. Новое жилье поможет решить им «квартирный вопрос».

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МЧСвысадка новых деревьевюбилей
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