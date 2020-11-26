В Москве объявили лауреатов конкурса «Доброе слово»

Игорь Алексеев с новой книгой / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В МВД подвели итоги литературного конкурса «Доброе слово». Обладателем Гран-при стал главный редактор журнала «Содружество» полковник внутренней службы Игорь Алексеев.

Главную награду конкурса москвичу присудили за роман «Миссия — победить!», который рассказывает о событиях Великой Отечественной войны.

— Несколько лет назад я заинтересовался историей одного из подвигов бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН), — рассказывает Игорь Алексеев. — Но материалы на эту тему оказались весьма противоречивы. На мое счастье нашелся живой свидетель тех событий — Евгений Ануфриев. Он после школы попал служить в это легендарное подразделение. За бой, который описан в книге, удостоился ордена Боевого Красного Знамени.

А после войны стал преподователем и ученым. Преподавал в МГУ им. Ломоносова до 97 лет! В феврале этого года сердце ветерана остановилось, но то, что он успел рассказать, легло в основу романа.

В книге отражены малоизвестные факты, которые автор узнал, общаясь с ветераном, а также с родственниками героев. А главная ее ценность, по мнению жюри, заключается прежде всего в том, что в своем романе Игорь Алексеев приводит документально подтвержденную версию гибели Лазаря Паперника, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Эта версия отличается от официальной, известной многим знатокам истории Великой Отечественной войны с советских времен.

— И сделано это не в погоне за сенсацией, а по настоятельной просьбе Евгения Ануфриева, — отмечает обладатель гран-при.

К слову, собирая информацию для книги, Игорь Алексеев не только занимался изучением архивов и встречался со свидетелем тех событий, но и побывал на местах боев в Думиничском районе Калужской области. И для полноты понимания произошедшего прошел по маршруту отряда.

КСТАТИ

В этом году на заключительный этап жюри литературного конкурса «Доброе слово» представлено 358 произведений 348 авторов. Первое место в номинации «Моя полиция (проза)» завоевал корреспондент «Вечерки» Андрей Объедков, представивший свою пьесу «Любовь сыщика».

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