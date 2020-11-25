Более 16,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России от коронавирусной инфекции вылечилось более 16,9 тысячи человек. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны РФ в среду, 25 ноября.

Уточняется, что за минувшие сутки в ВС РФ после лечения от COVID-19 выписали 241 военнослужащего. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 16 996.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что количество выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 2392.

В Минобороне добавили, что на 25 ноября выявлено 4177 случаев коронавируса среди военных, среди курсантов и слушателей вузов заражены 220 человек.

В шестнадцати многопрофильных госпиталях Минобороны проходят лечение 1223 человека.

Ранее МВД опровергло информацию о приказе увеличить число штрафов за маски в Москве.

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