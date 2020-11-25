Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 16,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 16,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России от коронавирусной инфекции вылечилось более 16,9 тысячи человек. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны РФ в среду, 25 ноября.

Уточняется, что за минувшие сутки в ВС РФ после лечения от COVID-19 выписали 241 военнослужащего. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 16 996.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что количество выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 2392.

В Минобороне добавили, что на 25 ноября выявлено 4177 случаев коронавируса среди военных, среди курсантов и слушателей вузов заражены 220 человек.

В шестнадцати многопрофильных госпиталях Минобороны проходят лечение 1223 человека.

Ранее МВД опровергло информацию о приказе увеличить число штрафов за маски в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 59,9 миллиона человек

российские военнослужащиепандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте