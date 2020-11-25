Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 59,9 миллиона человек

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Количество заразившихся коронавирусом в мире за все время пандемии превысило 59,9 миллиона. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса в среду, 25 ноября.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 59 905 468. Больше всего заболевших выявили в США — 12 598 660, за последние сутки в стране зафиксировано более 172 тысяч пациентов с COVID-19.

По информации университета, с начала эпидемии в США скончались более 259 тысяч человек. Выздоровели более 4,6 миллиона инфицированных.

На втором месте по числу выявленных пациентов с коронавирусом находится Индия, следующая по списку — Бразилия.

Всего в мире умерли от инфекции свыше 1,4 миллиона заразившихся.

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