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Эрдоган озвучил предполагаемые сроки вакцинации от COVID-19 в Турции
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган озвучил предполагаемые сроки вакцинации от COVID-19 в Турции

Ростислав Зубков

В мире

Массовое применение вакцины от коронавируса в Турции может начаться в декабре 2020 года. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 25 ноября, в ходе своего выступления в парламенте страны.

Политик отметил, что Анкара пристально следит за созданием препарата от COVID-19 в России, Китае, США и ряде других стран. Турецкие власти уже сделали предварительный заказ поставок лекарства.

— Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце, — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он уточнил, что отечественная вакцина от COVID-19 может начать применяться в Турции в апреле следующего года.

Ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара закупит в декабре десять миллионов доз вакцины, произведенной китайской компанией SinoVac.

По информации на 24 ноября, с начала пандемии в Турции выявили 460 916 случаев коронавируса. Всего от инфекции умерло 12 672 человека.

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вакцинаРеджеп ЭрдоганТурция
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