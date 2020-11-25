МВД опровергло информацию о приказе увеличить число штрафов за маски в Москве
Данные о том, что в Москве дали указание увеличить число штрафов за отсутствие маски, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в МВД России в среду, 25 ноября.
— Информация, размещенная в телеграмм-канале «Baza» о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства в Twitter-аккаунте.
⚡️ Опровержение ⚡️— Сайт МВД России (@mvd_official) November 25, 2020
Информация, размещенная в телеграмм-канале "Baza" о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности. #Фейк #Fake #News #Baza #COVID19 #МВД #Полиция #Штрафы pic.twitter.com/kpc9gSpIst
В сообщении Telegram-канала о приказе увеличить число штрафов уточняется, что якобы до конца года полицейских обязали выполнять ежедневный план по штрафам для «безмасочников».
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