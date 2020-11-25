Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВД опровергло информацию о приказе увеличить число штрафов за маски в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

МВД опровергло информацию о приказе увеличить число штрафов за маски в Москве

Вероника Кузьминова

Общество

Данные о том, что в Москве дали указание увеличить число штрафов за отсутствие маски, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в МВД России в среду, 25 ноября.

— Информация, размещенная в телеграмм-канале «Baza» о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства в Twitter-аккаунте.

В сообщении Telegram-канала о приказе увеличить число штрафов уточняется, что якобы до конца года полицейских обязали выполнять ежедневный план по штрафам для «безмасочников».

Читайте также: Почти 90 процентов россиян поддержали требование носить маски в общественных местах

штрафопровержениемедицинская маска
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Все мнения
О проекте