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Юлия Коваль рассказала, почему советовала Ивлеевой «бежать» от Элджея
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Юлия Коваль рассказала, почему советовала Ивлеевой «бежать» от Элджея

Виктория Родимкина

Звезды

У рэпера Элджея сложилась не самая лучшая репутация из-за его сценического образа, поэтому многие были уверены в его непорядочности. В связи с этим подруга блогера Насти Ивлеевой Юлия Коваль советовала ей не связывать свою жизнь с этим музыкантом.

— Когда я узнала, что Настя встречается с Элджеем, я сказала ей убегать, блокировать все его номера. Мне казалось, что он не самый лучший парень, что таких следует избегать, — пояснила Юлия Коваль.

Однако Ивлеева не послушала советов. После нескольких недель ухаживаний она начала встречаться с Элджеем. А вскоре познакомила с ним подругу.

По словам Коваль, после встречи с музыкантом она поняла, что Элджей совершенно не такой, каким кажется.

— Это один из самых достойных парней, которых я знаю, — цитирует Коваль «СтарХит».

Напомним, блогер и телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей начали встречаться в 2018 году. В сентябре 2019 года молодые люди официально оформили свои отношения.

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отношенияЭлджейНастя Ивлеева
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