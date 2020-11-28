Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Пусть всегда будет мама»: юных москвичей приглашают на онлайн-мероприятия ко Дню матери
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

«Пусть всегда будет мама»: юных москвичей приглашают на онлайн-мероприятия ко Дню матери

Марьяна Шевцова

Город

День матери в этом году отмечается в России 29 ноября. Традиционно с этим праздником поздравляют всех матерей и беременных женщин, дарят им подарки-сюрпризы. В преддверии и в день праздника московские дворцы и центры творчества подготовили концерты, мастер-классы, викторины и другие интересные активности, в которых юные горожане смогут принять участие в дистанционном формате.

Сделать подарок своими руками

На мастер-класс по изготовлению фоторамки из пазлов Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» пригласит 29 ноября в 13:00. Юные москвичи в возрасте от семи лет порадуют свою маму ярким подарком, используя для изготовления фоторамки подручные материалы и старые пазлы.

29 ноября в 10:00 Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» организует мастер-класс «День матери в России», на котором ребята любого возраста смогут сделать творческий подарок для мамы из пластилина.

Педагоги Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи на мастер-классе «Красота матерей» 29 ноября в 15:00 научат детей от семи лет рисовать портрет своей мамы.

Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» ждет 29 ноября в 11:00 детей от семи лет на мастер-класс по изготовлению художественной поздравительной открытки для мамы.

Педагоги Центра детского творчества «Замоскворечье» 29 ноября в 12:00 на мастер-классе научат юных москвичей от семи лет печь пироги, чтобы угостить маму в день праздника.

Порадовать концертными номерами

Праздничный онлайн-концерт проведут в Центре детского и юношеского творчества «Бибирево» 28 ноября в 12:00. Лучшие сценические номера в программе «Пусть всегда будет мама» исполнят ведущие коллективы центра.

Концертная видеопрограмма 29 ноября в 17:00 «Мама, бабушка и я — музыкальная семья» с участием семейных ансамблей учащихся Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» будет наполнена теплой атмосферой родительского дома.

Детский музыкальный театр «Домисолька» 29 ноября отметит двойной праздник — 30-летний юбилей коллектива и День матери. Юные артисты выступят с несколькими десятками оригинальных номеров. Концерт начнется в 10:00.

Развить смекалку и физическую силу

Московский дворец пионеров 29 ноября откроет виртуальную выставку «Что любит моя мама». Организаторы предложили школьникам любого возраста присмотреться к своим мамам и отметить, что они любят, в какие моменты бывают по-настоящему счастливы, что или кто радует их каждый день, где любят бывать и чем заниматься. И все свои наблюдения прислать в виде рисунков, стихотворений или работ, выполненных в комбинированной технике. Выставка будет доступна для просмотра в течение месяца.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара подготовил музыкальную викторину. 29 ноября в 14:00 участники мероприятия проверят свои знания и узнают много нового о песнях, написанных про матерей.

Виртуальная интеллектуальная игра из серии StrogoQuiz, посвященная Дню матери от Центра детского творчества «Строгино» состоится 29 ноября в 15:00. Присоединиться к игре может каждый желающий узнать много интересного, ответить на серьезные вопросы и справиться с занимательными заданиями.

Во время игры-викторины на английском языке Mother's Day in England от Центра эстетического воспитания детей 29 ноября в 14:00 можно будет узнать о традициях и особенностях праздника в честь матери в Англии.

На мастер-классе «Здоровый ребенок — счастье мамы» педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» 29 ноября в 14:00 предложат детям от шести лет стать сильнее вместе с мамами и выполнить комплекс общеразвивающих упражнений.

Праздничные активности запланированы в большинстве дворцов и центров творчества столицы. Подробную информацию о дистанционных мероприятиях, посвященных Дню матери, можно найти по ссылке.

Читайте также: Музей Победы пригласил на бесплатную zoom-экскурсию ко Дню матери

Москваонлайн-трансляцияДень матери
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте