«Пусть всегда будет мама»: юных москвичей приглашают на онлайн-мероприятия ко Дню матери

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День матери в этом году отмечается в России 29 ноября. Традиционно с этим праздником поздравляют всех матерей и беременных женщин, дарят им подарки-сюрпризы. В преддверии и в день праздника московские дворцы и центры творчества подготовили концерты, мастер-классы, викторины и другие интересные активности, в которых юные горожане смогут принять участие в дистанционном формате.

Сделать подарок своими руками

На мастер-класс по изготовлению фоторамки из пазлов Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» пригласит 29 ноября в 13:00. Юные москвичи в возрасте от семи лет порадуют свою маму ярким подарком, используя для изготовления фоторамки подручные материалы и старые пазлы.

29 ноября в 10:00 Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» организует мастер-класс «День матери в России», на котором ребята любого возраста смогут сделать творческий подарок для мамы из пластилина.

Педагоги Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи на мастер-классе «Красота матерей» 29 ноября в 15:00 научат детей от семи лет рисовать портрет своей мамы.

Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» ждет 29 ноября в 11:00 детей от семи лет на мастер-класс по изготовлению художественной поздравительной открытки для мамы.

Педагоги Центра детского творчества «Замоскворечье» 29 ноября в 12:00 на мастер-классе научат юных москвичей от семи лет печь пироги, чтобы угостить маму в день праздника.

Порадовать концертными номерами

Праздничный онлайн-концерт проведут в Центре детского и юношеского творчества «Бибирево» 28 ноября в 12:00. Лучшие сценические номера в программе «Пусть всегда будет мама» исполнят ведущие коллективы центра.

Концертная видеопрограмма 29 ноября в 17:00 «Мама, бабушка и я — музыкальная семья» с участием семейных ансамблей учащихся Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» будет наполнена теплой атмосферой родительского дома.

Детский музыкальный театр «Домисолька» 29 ноября отметит двойной праздник — 30-летний юбилей коллектива и День матери. Юные артисты выступят с несколькими десятками оригинальных номеров. Концерт начнется в 10:00.

Развить смекалку и физическую силу

Московский дворец пионеров 29 ноября откроет виртуальную выставку «Что любит моя мама». Организаторы предложили школьникам любого возраста присмотреться к своим мамам и отметить, что они любят, в какие моменты бывают по-настоящему счастливы, что или кто радует их каждый день, где любят бывать и чем заниматься. И все свои наблюдения прислать в виде рисунков, стихотворений или работ, выполненных в комбинированной технике. Выставка будет доступна для просмотра в течение месяца.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара подготовил музыкальную викторину. 29 ноября в 14:00 участники мероприятия проверят свои знания и узнают много нового о песнях, написанных про матерей.

Виртуальная интеллектуальная игра из серии StrogoQuiz, посвященная Дню матери от Центра детского творчества «Строгино» состоится 29 ноября в 15:00. Присоединиться к игре может каждый желающий узнать много интересного, ответить на серьезные вопросы и справиться с занимательными заданиями.

Во время игры-викторины на английском языке Mother's Day in England от Центра эстетического воспитания детей 29 ноября в 14:00 можно будет узнать о традициях и особенностях праздника в честь матери в Англии.

На мастер-классе «Здоровый ребенок — счастье мамы» педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» 29 ноября в 14:00 предложат детям от шести лет стать сильнее вместе с мамами и выполнить комплекс общеразвивающих упражнений.

Праздничные активности запланированы в большинстве дворцов и центров творчества столицы. Подробную информацию о дистанционных мероприятиях, посвященных Дню матери, можно найти по ссылке.

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