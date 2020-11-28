Музей Победы пригласил на бесплатную zoom-экскурсию ко Дню матери

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Столичный Музей Победы предложил всем желающим принять участие в бесплатной zoom-экскурсии 29 ноября, когда отмечается День матери.

Как отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник, в рамках экскурсии по новой экспозиции «Подвиг народа» экскурсоводы расскажут о подвиге матерей в годы войны, о героизме женщин на фронте и в тылу.

Участники zoom-экскурсии «побывают» в масштабной экспозиции «Подвиг народа» и узнают, что пришлось испытать матерям, оставшимся на оккупированной территории — в том числе увидят поезд, везущий эвакуируемых женщин и детей на восток, заводской цех, палату госпиталя.

Экскурсия начнется в 12:00, сообщается на официальном сайте Музея Победы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери.

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