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Музей Победы начал проводить ежедневные zoom-экскурсии
Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы начал проводить ежедневные zoom-экскурсии

Юлия Курганова

История

Zoom-экскурсии по новой экспозиции запустил во вторник, 24 ноября, Музей Победы. Купить билет на интерактивную экскурсию можно на сайте музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

— Мы делаем все, чтобы введенные в связи с пандемией ограничения не сказывались на доступе посетителей к нашим экспозициям и выставкам. Zoom-экскурсия — это совершенно новый онлайн-формат, позволяющий в режиме реального времени, в живом контакте с экскурсоводом, посетить нашу экспозицию «Подвиг народа». Экскурсии готовятся с учетом индивидуальных интересов участников. Я думаю, в определенном смысле за такими форматами будущее, потому что они открывают возможность провести в нашем музее, например, школьный урок из любого уголка страны, где есть интернет, — рассказал заместитель секретаря Общественной палаты, директор Музея Победы Александр Школьник.

Музей Победы начал проводить ежедневные zoom-экскурсииФото: пресс-служба Музея Победы

Он сообщил, что во время 1,5-часовой экскурсии онлайн-посетители «побывают» в уникальном музейном пространстве, которое показывает, как жила страна за пределами фронта во время Великой Отечественной войны. Подлинные экспонаты, исторически достоверные декорации и фильмы-реконструкции создадут эффект погружения в атмосферу тех лет.

Экскурсии будут проходить каждый день, начало сеансов в 12:00, 15:00 и 19:00.

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