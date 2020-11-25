Музей Победы разместил онлайн-выставку к 290-летию Александра Суворова

Новая выставка расскажет о достойных преемниках прославленного полководца / Фото: пресс-служба Музея Победы

Во вторник, 24 ноября, Музей Победы представил на сайте новую электронную экспозицию «Наследники Суворова». Выставочный проект приурочен к 290-летию со дня рождения легендарного генералиссимуса. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

С первых дней Великой Отечественной войны художники и писатели обратились к образам великих полководцев, среди них одно из центральных мест занимал Александр Суворов. В 1941 году издали плакат художников Кукрыниксов со стихами Самуила Маршака «Бьемся мы здорово, рубим отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева». В 1942 году учредили орден Суворова, которым награждали командиров Красной Армии за организацию атакующих действий против превосходящих сил противника, оригинальные и нестандартные решения, которые привели к победам.

Новая выставка расскажет о преемниках Суворова. В экспозиции представлены оцифрованные документы и снимки героев Великой Отечественной войны, которые были награждены орденом Суворова, портреты военачальников кисти Виктора Шилова, плакаты и печатные издания времен войны, посвященные памяти полководца.

В оффлайн-формате выставку можно будет посетить после того, как музей вновь откроется для посетителей. Гости увидят почти 100 уникальных экспонатов и предметов из фондов Музея Победы.

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