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Музей Победы проведет Всероссийский урок мужества
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Музей Победы проведет Всероссийский урок мужества

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет виртуальный урок мужества.

Во время онлайн-занятия историк, профессор Александр Черемин прочтет зрителям обзорную лекцию по истории России, в которой расскажет о полководцах со времен Александра Невского до наших дней. Участники занятия смогут задать вопросы лектору и обсудить наиболее заинтересовавшие их страницы военной истории.

Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы совместно с Общероссийским движением «Сильная Россия» и АНО «Центр социально-правовой адаптации и духовного возрождения «ВЕКТОР».

Начало урока в 15:00 по московскому времени. Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие в группе Музея Победы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Музей Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра.

Читайте также: В Музее Победы представили 23 тома документов о преступлениях нацистов

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