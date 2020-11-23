Музей Победы проведет Всероссийский урок мужества
Столичный Музей Победы проведет виртуальный урок мужества.
Во время онлайн-занятия историк, профессор Александр Черемин прочтет зрителям обзорную лекцию по истории России, в которой расскажет о полководцах со времен Александра Невского до наших дней. Участники занятия смогут задать вопросы лектору и обсудить наиболее заинтересовавшие их страницы военной истории.
Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы совместно с Общероссийским движением «Сильная Россия» и АНО «Центр социально-правовой адаптации и духовного возрождения «ВЕКТОР».
Начало урока в 15:00 по московскому времени. Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие в группе Музея Победы в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Музей Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра.
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