Врач назвала продукты, которые могут защитить организм от рака 

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Продукты-антиоксиданты способны тормозить процесс разрушения клетки и возникновения рака. Об этом заявила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.

Она объяснила, что повреждение клетки, из-за чего развивается рак, начинается с перекисного окисления липидов. Его провоцируют радиация, стресс и другие факторы. Противостоять этому процессу могут антиоксиданты (или антиокислители).

Эти элементы содержатся в растительных продуктах питания. Одни из самых сильных — витамины С, Е и бета-каротин. Антиоксиданты есть в растительном масле, семенах и орехах, шиповнике, красном перце, киви и черной смородине.

Денисова советует добавлять в каши на завтрак ягоды черники, ежевики или малины. А на обед она рекомендовала есть салат из сладкого перца, моркови и других овощей.

— Наукой доказано, что антиоксиданты могут служить профилактикой развития онкозаболеваний. Однако надо понимать, что пища не является лекарством. Как бы нам этого ни хотелось, вылечить с помощью нее онкозаболевания невозможно, — цитирует диетолога «Российская газета».

Врач предупредила, что постоянное употребление капусты и моркови не гарантирует полной защищенности от рака, так как на развитие заболевания влияет множество факторов. При этом Денисова подчеркнула, что главными мерами профилактики должны стать своевременная и регулярная диспансеризация и обращение к врачу.

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