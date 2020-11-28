Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медик перечислил отличия симптомов коронавируса от рака легких
Фото: pexels.com/pixabay.com

Медик перечислил отличия симптомов коронавируса от рака легких

Татьяна Плотникова

Здоровье

Глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул рассказал, какие симптомы помогут отличить коронавирусную инфекцию от рака легких.

По словам эксперта, не исключена путаница из-за симптомов онкологического заболевания, сходных с COVID-19.

В частности, сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса может являться проявлением коронавируса. Однако если у человека наблюдается постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса, усталость, кашель кровью или повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких, указал Ринтул.

Специалист указал, что респираторные симптомы могут проявляться в обоих случаях, но коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом для COVID-19 типичны такие симптомы, как потеря ощущения запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадка и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, цитирует эксперта The Sun.

Ранее стало известно, что ученые создали тест, способный выявить 50 видов рака до появления симптомов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

рак легкихсимптомыкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте