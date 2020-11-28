Медик перечислил отличия симптомов коронавируса от рака легких

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Глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул рассказал, какие симптомы помогут отличить коронавирусную инфекцию от рака легких.

По словам эксперта, не исключена путаница из-за симптомов онкологического заболевания, сходных с COVID-19.

В частности, сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса может являться проявлением коронавируса. Однако если у человека наблюдается постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса, усталость, кашель кровью или повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких, указал Ринтул.

Специалист указал, что респираторные симптомы могут проявляться в обоих случаях, но коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом для COVID-19 типичны такие симптомы, как потеря ощущения запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадка и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, цитирует эксперта The Sun.

Ранее стало известно, что ученые создали тест, способный выявить 50 видов рака до появления симптомов.

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